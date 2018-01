Voorwaardelijke straf na hulp bij zelfdoding

De 75-jarige Albert Heringa is veroordeeld voor hulp bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder in 2008. Het gerechtshof in Den Bosch legde een half jaar voorwaardelijke celstraf op. Er was tegen hem drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

Heringa plande samen met zijn moeder in 2008 het einde van haar leven, nadat hij had ontdekt dat ze pillen aan het verzamelen was. Hij zorgde voor de juiste medicijnen, stampte de pillen en mengde ze met yoghurt. Zijn moeder was het schoolvoorbeeld van een voltooid leven, zei hij.

De kwaaltjes waar ze last van had, waren volgens hem onvoldoende voor euthanasie maar na een eerste afwijzing door de huisarts durfde hij geen enkele arts meer te benaderen om het leven van zijn moeder te beëindigen.

Drie keer eerder probeerde het Openbaar Ministerie straf af te dwingen voor hulp bij zelfdoding, maar dat lukte eerder nooit.