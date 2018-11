Voorwaardelijke celstraf voor vrouw Henk K. uit Bunschoten

De rechtbank in Utrecht heeft vrijdag de vrouw van de eerder veroordeelde Henk K. uit Bunschoten veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De 55-jarige vrouw, Diana S., wordt gestraft omdat zij haar kinderen niet heeft beschermd tegen de jarenlange agressie van haar man.

Volgens de rechtbank heeft S. niet zelf mishandeld.

De rechtbank houdt er in het vonnis rekening mee dat de kinderen hun moeder weinig tot niets kwalijk nemen. Bij hun vader is dat wel anders. K. zelf werd in mei veroordeeld tot twee jaar cel voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen en het tijdelijk opsluiten van enkelen. Hij sloeg hen regelmatig hard, vaak met een lat. Hun moeder greep wel in, maar zorgde er niet voor dat het geweld definitief stopte. „U had met ze weg kunnen gaan”, stelt de rechtbank.

K. ging in hoger beroep tegen zijn vonnis.