Voorwaardelijke celstraf na ongeval speeltuin

De rechtbank in Alkmaar heeft in de zaak rond een dodelijk ongeval in een indoorspeeltuin in Grootebroek op 31 december 2015 een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en 120 uur taakstraf opgelegd aan Lieuwe de J. (52) uit Enkhuizen. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden 240 uur werkstraf tegen de directeur van de speeltuin geëist.

Het ongeval kostte het leven aan een 4-jarig jongetje, dat met een groep kinderen van de buitenschoolse opvang een uitje naar de speeltuin maakte. Hij beklom een opblaasbaar toestel en maakte van enkele meters hoogte een fatale val. Het slachtoffertje overleed op 9 januari 2016 aan ernstig hersenletsel.

De rechtbank sprak een leidinggevende van de indoorspeeltuin en een opvangmedewerkster die met de kinderen op stap was vrij. Volgens de rechtbank kan hen niets worden verweten. Tegen de twee waren werkstraffen van respectievelijk 180 en 100 uur geëist. De onderneming waaronder de indoorspeeltuin valt, kreeg 20.000 euro boete.

Over directeur De J. oordeelde de rechtbank dat hij zo’n „structurele, jarenlange vorm van nalatigheid” aan de dag heeft gelegd, dat hem de dood van het jongetje kan worden verweten. Bij de aanschaf van het speeltoestel lapte hij alle wettelijke eisen aan zijn laars, met als gevolg dat certificaten en handleidingen ontbraken. Personeel was niet geïnstrueerd en ook greep hij niet in nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2013 tekortkomingen had geconstateerd.

De rechtbank noemde het negeren van een incident met een 5-jarig meisje op hetzelfde speeltoestel in februari 2015 „illustratief voor de nonchalante wijze” waarop De J. opereerde: het speeltoestel werd onjuist gebruikt, bezoekers werden niet voorgelicht over de risico’s en toezicht en veiligheidsmaatregelen waren ontoereikend. De rechtbank vond dat de directeur zich „nog steeds geen rekenschap” van de gebeurtenissen geeft.