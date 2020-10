Voortvluchtige veroordeelde Belgen opgepakt in Nederland

In Zeist en Rotterdam zijn twee Belgen opgepakt die voortvluchtig waren en in hun eigen land nog lange celstraffen moeten uitzitten. De twee zijn veroordeeld voor ernstige mishandeling en beroving van een taxichauffeur in 2016.

De 28-jarige man die in Zeist is aangehouden, moet in België nog tien jaar celstraf uitzitten, de andere man van 29 die in Rotterdam is opgepakt, nog acht jaar. Beide Belgen zijn donderdag gearresteerd, meldt de politie vrijdag.

De twee mannen zijn volgens de politie voorgeleid aan de officier van justitie. België heeft om de uitlevering van het tweetal gevraagd.