Voortvluchtige tbs’er Mesdag-kliniek opgepakt

Een voortvluchtige tbs’er uit de Van Mesdag-kliniek in Groningen is zaterdagmiddag aangehouden, maakte het Openbaar Ministerie bekend. Hij werd opgepakt op het terrein van een bedrijfspand.

Donderdag werd bekend dat de man niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof. Hij had zondagavond terug moeten zijn, maar had zich nog altijd niet gemeld. Het landelijke opsporingsteam van de politie begon daarop een klopjacht.

De kliniek deed geen mededelingen over de identiteit en de achtergronden van de man. Ook werd niet bekendgemaakt waarom hij is opgenomen in de kliniek.

Volgens de kliniek is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de patiënt tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid een delict heeft gepleegd.

In de kliniek worden zo’n 240 tbs’ers behandeld. Elke week gaat er meer dan driehonderd keer een tbs’er met verlof naar buiten. Vorig jaar was er bij de Groningse kliniek vier keer sprake van „ongeoorloofde afwezigheid”.

Het doel van de tbs-behandeling is volgens Mesdag verminderen van het delictrisico en veilig terugkeren naar de samenleving. „Het verloftraject speelt daarbij een belangrijke rol”, stelt de kliniek in een verklaring op de website.

Is een patiënt aangehouden en keert hij terug naar het forensisch psychiatrisch centrum, dan wordt zijn verlof in ieder geval voor één jaar ingetrokken.