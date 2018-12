Voortvluchtige schutter krijgt 12 jaar cel

Een 37-jarige man die voortvluchtig is sinds hij drie jaar geleden twee mannen neerschoot op een kinderfeestje in Bergen op Zoom, is woensdag bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Volgens de rechtbank in Breda heeft hij zich schuldig gemaakt aan een dubbele poging tot doodslag. De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Ruzie tussen twee kinderen over een bal was volgens getuigen aanleiding voor de geweldsuitbarsting op het kinderfeestje. Verdachte Christo H. is sinds de schietpartij op 27 juni 2015 spoorloos en staat op de Nationale Opsporingslijst. Hij heeft wel een verklaring ondertekend waarin hij erkent dat hij de schutter is geweest. Christo H. zegt dat hij handelde uit zelfverdediging, maar dat gelooft de rechtbank niet.

Aan beide slachtoffers moet hij schadevergoeding betalen.