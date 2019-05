Voortvluchtige moordenaar opgepakt in Spanje

Een Nederlandse voortvluchtige van 71 jaar is in de Spaanse badplaats Calpe gearresteerd. Leonardus "Lei" B. werd door de Belgische autoriteiten gezocht omdat hij in december 2009 zijn ex-vrouw heeft doodgeschoten in het Belgische Vucht.

B. schoot uit wrok in de garage van haar woning vijf keer in haar bovenlichaam en hoofd. De voormalige kleuterjuf Josée Widdershoven werd door een van haar twee dochters dood gevonden in haar auto.

B., die altijd heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van zijn ex, werd begin deze maand bij verstek veroordeeld tot levenslang. De Nederlander werd opgespoord na tips uit het Spaanse Calpe.

B. was twee weken geleden op de website Belgium’s Most Wanted geplaatst, van de Belgische federale politie. Hij zal naar verwachting binnen enkele weken worden overgeleverd aan België.