Voortgezet onderwijs ziet perspectief in besluit van kabinet

De VO-raad, de belangenbehartiger van het voortgezet onderwijs, begrijpt en steunt het kabinetsbesluit dat de basisscholen na de meivakantie weer deels open gaan en dat de scholen voor voortgezet onderwijs nog geduld moeten hebben tot 1 juni.

„Het is goed om te constateren dat de scholen voor voortgezet onderwijs mogen verwachten dat zij, mits verantwoord, begin juni, en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school”, stelt de raad in een reactie.

„In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het 1,5 meterregime zijn.” De VO-raad publiceert op korte termijn een protocol in afstemming met werkgevers en werknemers dat kan helpen bij het organiseren van het onderwijs waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden.