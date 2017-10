Voortaan zwarte handboeien voor boeven

De politie krijgt nieuwe, zwarte handboeien. Die vallen in het donker minder op. Dat meldt het AD.

De grijze handboeien zullen geleidelijk verdwijnen. Martien Hoogebeen, dienstenmanager uitrusting bij de Nationale Politie zegt tegen de krant dat sommige eenheden al langer met zwarte handboeien werken. „De zichtbaarheid in het donker is voor hen een belangrijk argument”, aldus Hoogebeen. „Op het moment dat je in het donker opereert en iemand ziet een paar glimmende handboeien, dan heb je jezelf weggegeven.”