Voorstel: Politiehond voor Rotterdamse boa’s

De gemeente Rotterdam onderzoekt of het voor Rotterdamse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogelijk is om gebruik te kunnen maken van een politiehond. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder handhaving Bert Wijbenga in een brief aan de gemeenteraad.

Wijbenga wil aan politie en justitie ook voorleggen om Rotterdamse boa’s vaker samen met de politie op pad te sturen en gezamenlijke acties uit te breiden, hen aan te sluiten op het portofonienetwerk van de politie en de noodknopprocedure te verkorten.

De voorstellen zijn het resultaat van tien dagen intensief overleg tussen boa-vakbonden, de wethouder en de burgemeester van Rotterdam. De bonden stellen dat boa’s in Rotterdam steeds vaker te maken te hebben agressie en geweld. Ze eisten daarom eerder een uitbreiding van de uitrusting, dus met wapenstok en pepperspray. „Uit het overleg met de vakbonden is de conclusie dat de veilige taakuitvoering door handhavers onder druk staat en verder versterkt dient te worden”, schrijft Wijbenga. Hij vroeg de bonden daarom ook met andere oplossingen te komen.

„Particuliere beveiligers surveilleren soms ook met politiehonden, waarom wij dan niet”, zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond (NBB). De boa-vakbonden leggen de alternatieven voor de wapenstok en pepperspray aan hun leden voor, zij kunnen tot woensdagavond hierover stemmen. „Als onze leden er niet achter staan en het een nee wordt, gaan we over tot acties.” Volgens Kuin ligt de nadruk hierbij op toezicht houden en niet op handhaven.

Als de Rotterdamse driehoek, politie, justitie en burgemeester, instemt met de voorstellen, moet voor 1 juni duidelijk worden wanneer ze worden uitgevoerd.