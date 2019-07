‘Voorsprong rond kunstmatige intelligentie’

Nederland wil een kennisvoorsprong nemen als het gaat om Artificiële Intelligentie (AI), ofwel kunstmatige intelligentie. Een coalitie van bedrijven, wetenschappers en overheid neemt stappen zodat er in Nederland bijvoorbeeld een speciaal centrum voor AI komt, met ruimte voor meer dan 400 extra onderzoekers.

Het centrum moet ervoor zorgen dat we in Nederland slimmer data delen en gebruiken. „Zo kunnen we komen tot nieuw toepassingen in sectoren waar we traditioneel sterk in zijn, zoals de water-, de zorg- en de agrosector en waar we echt nog een voorsprong kunnen opbouwen”, aldus de initiatiefnemers, waaronder werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, onderzoeksinstituut TNO en het ministerie van Economische Zaken.

De coalitie wil ook inzetten op grote bijscholingsprogramma’s op het gebied van AI. De verwachting is dat ongeveer 3 miljoen Nederlanders die nodig hebben, omdat hun digitale vaardigheden achterlopen.