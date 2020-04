Voorschot van 10 miljoen euro van Museumkaart naar musea

De Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, komt de musea tegemoet met een voorschot van in totaal 10 miljoen euro. Dat is het bedrag voor twee maanden kaartbezoek. Dat meldt de Museumvereniging, de brancheorganisatie van ongeveer 400 Nederlandse musea. Het voorschot is bestemd voor musea die de kaart accepteren.

De hoogte van het voorschot aan een museum hangt samen met de bezoekvergoeding over 2019. Het voorschot wordt verrekend met de nabetaling over 2020.

De vereniging wijst erop dat musea forse bedragen aan inkomsten mislopen omdat ze sinds 13 maart vanwege de coronacrisis geen bezoekers meer mogen ontvangen. „Een enquête onder de leden van de Museumvereniging maakte recent duidelijk dat een van de vijf musea vreest in mei geen salarissen, vakantiegeld of rekeningen te kunnen voldoen”, stelt de brancheorganisatie.

De tijdelijke sluiting van de musea duurt zeker tot 20 mei en bij een veilige en verantwoorde heropening zullen de publieksinkomsten waarschijnlijk lager uitvallen, aldus de Museumvereniging.

De brancheorganisatie is blij musea financieel te kunnen ondersteunen, maar roept ook op tot een bestuurlijk akkoord tussen Rijk, provincies en gemeenten voor passende steun aan alle musea. Daarbij denkt de Museumvereniging onder meer aan een overbruggingsfonds.

Ruim 1,4 miljoen mensen hebben een Museumkaart. Die biedt voordelig toegang tot musea en hun collecties.