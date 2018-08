Voormannen onderwijsacties stoppen ermee

De voormannen van de recente onderwijsacties Jan van de Ven en Thijs Roovers stoppen ermee. Ze gaan weer voor de klas staan, respectievelijk in Overloon en Amsterdam, en meer tijd geven aan hun thuisfront. Dat zegt Roovers na een bericht in het radioprogramma Spraakmakers.

„We hebben het anderhalf jaar lang met overgave en succes gedaan en willen niet aan het pluche plakken. Bovendien is voor de klas staan wat we het liefste doen.” Ze blijven actief in de Facebookgroep met haar 45.000 leden, maar hun werk voor PO in Actie, dat uitgroeide tot een vakbond met zeker 13.000 leden, willen ze aan anderen overlaten. Zelf heeft het duo geen uitgesproken ideeën over de toekomst van PO in Actie. „Daarover komt in september een vergadering.”

,We hebben het maximale eruit weten te halen, al zijn we er nog niet qua totaalplaatje", zegt Roovers na het behalen van extra geld voor het basisonderwijs. „Het kan ook dat de organisatie gewoon nieuw leven wordt ingeblazen op een moment dat dat echt nodig wordt gevonden.” Het lerarentekort verdient nog alle aandacht, aldus Roovers.

De onderwijsstakingen, die duizenden leerkrachten op de been brachten, zijn nog niet voorbij. De volgende staking is op 12 september in Zuid-Holland en Zeeland.