Voorman Vreugdevuur Duindorp weer vrij

Na drie dagen in de cel is de voorzitter van de stichting Duindorp Vreugdevuur woensdagmiddag vrijgelaten door de politie. Hij werd maandag met veel machtsvertoon van zijn bed gelicht. Zijn advocaat is woedend, hij vindt dat zijn cliënt onterecht zo lang vastzat.

De man werd gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot rellen. Maar daarvan is nog niet het begin van een spoor van bewijs geleverd, aldus zijn advocaat, Ronell Panigua. "Ik heb zelfs niet eens kunnen vaststellen of er wel gronden waren om hem te arresteren", vertelt de boze strafpleiter. "Dagenlang heb ik hemel en aarde bewogen om opheldering te krijgen, maar niemand zei iets."