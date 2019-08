Voorman Pegida bij protest tegen boerkaverbod

Enkele tientallen mensen zijn vrijdag samengekomen in de buurt van station Den Haag Centraal voor een protest tegen het ‘boerkaverbod’. De betoging is gericht tegen de nieuwe regel, maar onder de aanwezigen is voorman Edwin Wagensveld van de anti-islamitische beweging Pegida.

Wagensveld staat op een paar meter afstand van enkele vrouwen in nikab. De sfeer is vooralsnog rustig.

De initiatiefnemers van de betoging zeggen dat het verbod hen treft in het belijden van hun geloof.

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuis en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken. De boete bedraagt minimaal 150 euro. Het gaat niet alleen om de boerka, maar ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen.