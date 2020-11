Voorman Nederland in Opstand krijgt taakstraf en boete

Voor zijn rol bij protesten eerder dit jaar is Tinus K., de voorman van de groep Nederland in Opstand, veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een boete van 390 euro. Dat is vrijdag bepaald in de rechtbank in Utrecht.

Volgens de rechter heeft K. zich schuldig gemaakt aan belediging en bedreiging van de voormalige burgemeester van Utrecht en opruiing.

K. wilde in juni demonstraties organiseren tegen de coronamaatregelen, maar kreeg daarvoor tweemaal geen toestemming van de burgemeester van Utrecht, destijds Jan van Zanen. Er waren zorgen over de volksgezondheid en de gemeente wilde wanordelijkheden voorkomen. Om die beslissingen beledigde en bedreigde K. de toenmalige burgemeester „ernstig”, oordeelt de rechter. K. legde de beledigingen vast op Facebook.

„De verdachte beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, maar dat reikt niet zover dat dergelijke intrinsiek beledigende woorden geuit mogen worden, zeker niet aan het adres van iemand met een publieke taak zoals de burgemeester”, zei de officier van justitie.

Naast belediging en bedreiging heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan strafbare opruiing. Door zijn bedreiging, „een baksteen in de nek van Van Zanen”, onder zijn volgers te verspreiden, heeft hij hen „opgeruid tot gewelddadig gedrag jegens het openbaar gezag”, aldus de rechter.

De officier van justitie had naast een taakstraf en een boete een voorwaardelijke celstraf geëist om te voorkomen dat de verdachte, die bij het vonnis aanwezig was, in de nabije toekomst weer de fout in zal gaan. Maar dat vond de rechter niet nodig.