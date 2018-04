Voormalige top HDI moet jaren de cel in

Twee voormalige bestuurders van schadeverzekeraar HDI-Gerling moeten 2,5 en 3,5 jaar de cel in voor onder meer verduistering en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de twee geld van HDI voor eigen zaken hebben gebruikt. Het Openbaar Ministerie had 2,5 jaar tegen beide mannen geëist.

De twee hebben zichzelf en een collega illegale bonussen van in totaal 385.000 euro toegekend. Een van de bestuurders kocht voor ruim 3 miljoen euro een villa op Mallorca, waarvoor hij HDI liet betalen. Ook werd er voor het symbolische bedrag van 1 Arubaanse florin een zogenaamd waardeloze verzekeringsportefeuille van HDI op Aruba gekocht. In werkelijkheid was die vele miljoenen waard.

De financiële schade voor HDI wordt geschat op zo’n 25 miljoen euro.

Een van de twee kreeg een jaar langer gevangenisstraf dan was geëist, volgens de rechtbank om „de flagrante wijze waarop hij zich jarenlang heeft verrijkt”.

Er is nog een derde verdachte wiens zaak is aangehouden.