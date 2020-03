Voormalige politieman krijgt cel voor overval op tankstation

Een voormalige politieman heeft maandag bij de rechtbank in Breda een celstraf gekregen van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk, omdat hij een gewapende overval pleegde op een tankstation. Hij maakte 190 euro buit.

De 42-jarige man was na zijn carrière bij de politie aan lager wal geraakt. Hij was verslaafd geraakt aan cocaïne en aan gokken. Op 23 september vorig jaar liep hij naar het tankstation in het Brabantse Diessen, legde een tas en een mes op de toonbank en eiste geld. Toen hij dat niet kreeg, pakte hij het mes en dreigde te steken. Toen kreeg hij de inhoud van de kassa wel.

De man moet zich na zijn tijd in de gevangenis ook verplicht laten behandelen aan zijn verslavingen.

Tegen de ex-agent was twee jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.