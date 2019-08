Voormalige kindervluchtelinge na jaren verenigd met haar weldoener

Als Koerdische vluchteling kwam Mevan Babakar (29) in de jaren 90 naar Nederland. Eén persoon stond in haar geheugen gegrift: een gulle vrijwilliger uit het Zwolse azc die voor haar een rode kinderfiets aanschafte.

Op goed geluk verstuurde Babakar maandag een tweet om haar weldoener op te sporen. „Hallo internet, ik was een vluchteling van 5 jaar in de jaren 90. Deze man, die in een vluchtelingenkamp in de buurt van Zwolle in Nederland werkte, kocht voor mij uit de vriendelijkheid van zijn hart een fiets. Mijn vijf jaar oude hart explodeerde van vreugde. Ik wil alleen zijn naam weten. Helpen?”

Hi internet, this is a longshot BUT I was a refugee for 5 yrs in the 90s and this man, who worked at a refugee camp near Zwolle in the Netherlands, out of the kindness of his own heart bought me a bike. My five year old heart exploded with joy. I just want to know his name. Help? pic.twitter.com/XzUgHzllYb — Mevan | میڤان (@MeAndVan) August 12, 2019

Niet veel later was haar Twitterbericht, inclusief foto van de mysterieuze hulpverlener, al 3000 keer geretweet. Zwollenaar Arjen van der Zee zag de oproep langskomen en herkende de man, omdat hij met hem had samengewerkt. Hij hielp Babakar via familieleden aan contactgegevens van de gezochte.

Niet veel meer dan een etmaal na haar eerste oproep omhelsde de voormalige vluchtelinge haar weldoener in een plaatsje net over de grens in Duitsland. In de auto op weg naar de ontmoeting blikte ze terug op de hectisch verlopen 24 uur. „Het voelt ongelooflijk. Het is heel bijzonder om te zien, dat dit verhaal, dit kleine verhaal, zo veel mensen raakt.”

Op Twitter post ze een foto van het weerzien met hulpverlener Egbert van Dijk. „Dit is Egbert. Hij helpt sinds de jaren 90 vluchtelingen. Hij was blij me te zien. En hij was trots dat ik een sterke en dappere vrouw ben geworden.”

„Kleine acties kunnen grote gevolgen hebben”, zegt de 29-jarige Babakar op Twitter over de rode fiets die ze als kind van Van Dijk kreeg. „De vriendelijkheid die Egbert en zijn familie me hebben getoond, zal me een leven lang bijblijven en blijft me als persoon vormen.”

Babakar verbleef deze week in Nederland vanwege een reis naar haar Koerdische wortels en in het spoor van de vluchtroute van haar ouders. Babakar en haar familie ontvluchtten Irak tijdens de Eerste Golfoorlog. Na enige omzwervingen kwam ze terecht in een vluchtelingenkamp in Zwolle. Tegenwoordig woont ze in Londen.