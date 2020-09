Voormalig VVD-politicus Robin Linschoten hoort of hij cel in moet

Voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten hoort of hij de cel in moet voor gesjoemel met belastingaangiftes tussen 2010 en 2012. Het hof in Amsterdam doet woensdag uitspraak tegen de 63-jarige Linschoten.

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, tegen de 63-jarige Linschoten. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten in 2017 gaf. Het OM had toen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gevorderd.

De uitspraak stond eind vorig jaar al gepland, maar het hof wilde toen meer informatie over de financiële positie van de ex-politicus en zijn vennootschappen in de periode dat hij zou hebben gefraudeerd. Linschoten benadeelde de fiscus met te lage btw-aangiftes voor meer dan 100.000 euro.

Linschoten ontkent ooit moedwillig te hebben gefraudeerd. De politicus leverde destijds stukken niet of veel te laat aan bij zijn boekhoudkantoor, dat daardoor geschatte aangiftes indiende. Hij noemde zijn eigen handelen eerder al „slordig en ongelooflijk laks” en snakt naar het einde van de zaak: „Wat mij momenteel het allerzwaarste raakt, is deze affaire die boven mijn hoofd hangt. Mijn leven staat zakelijk en privé compleet stil. Het zou me een lief ding waard zijn als ik daar beweging in kan brengen”, zei hij tijdens de behandeling van de zaak.