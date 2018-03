Voormalig streekcentrum wordt Avonturenboerderij Molenwaard

Voormalig Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Liesvelt aan de Wilgenweg in Groot-Ammers gaat sinds deze week door het leven als Avonturenboerderij Molenwaard. Eerder deze week verrichtte burgemeester Van der Borg de officiële openingshandeling, vrijdag ontving het park de eerste ‘echte’ bezoekers.

Kinderen verdringen zich rond de trekkerbaan. Anderen kunnen niet wachten tot ze met de pony op pad kunnen of een vaartochtje kunnen maken met een van de bootjes. „Zijn die bijen niet gevaarlijk, opa?” vraagt een dreumes een tikje angstig, en houdt voor de zekerheid toch maar wat afstand.

Eigenaar Michael van Hoorne vertelt enthousiast over zijn avonturenboerderij. Ruim een jaar geleden werd bekend dat het streekcentrum het in zijn oude vorm moeilijk had. „Het bezoek liep terug. De vrijwilligers waren enorm actief, maar het bleek lastig om de bezoekersaantallen op niveau te houden. Erg jammer, want het centrum stond op een prachtige locatie van pakweg 6,5 hectare en had een schitterend verhaal.”

Accent

Van Hoorne –die een (familie)-entertainmentbedrijf heeft in het naburige Molenaarsgraaf– zag zijn kans schoon om het park een nieuwe impuls te geven. „Maar we hebben ook veel elementen van het oude streekcentrum en het ooievaarsdorp behouden. Om te beginnen de ooievaars. Die zijn gewoon gebleven. Een aantal ooievaars heeft hier overwinterd, de rest is inmiddels weer teruggekomen. Er zitten er hier nu toch algauw een stuk of 20 tot 25. Moet je dat geklepper horen. Ik vind dat nog steeds indrukwekkend, en dat geldt ook voor onze bezoekers.”

Maar ook bijna alle gidsen en molenaars die in het streekcentrum jarenlang het verhaal van de streek, het boerenleven en de molens vertelden, krijgen een plekje in het park. „De molen blijft gewoon draaien. Daardoor is het park nog altijd aantrekkelijk voor oudere bezoekers.”

Het accent verschoof echter. „We richten ons meer op gezinnen, en dan vooral op kinderen van 3 tot pakweg 8, 9 jaar.” Van Hoorne wijst op de vrolijke kleuren van de boerderij, de waterspelen, de elektrische trekkertjes waarmee de kinderen op een trekkerbaan rijden, de bootjes die in het park varen en de geitjes en biggetjes die geknuffeld kunnen worden.

„Ook kozen we voor een nieuw concept. Mensen zijn tegenwoordig op zoek naar de oorsprong van de dingen. Ze willen weten waar ons eten en drinken vandaan komt, waar het van gemaakt is en hoe het geproduceerd wordt. Dat laten we hier zien. Kinderen leren hoe voedsel verbouwd wordt en ze kunnen de tuinman helpen. Ook besteden we veel aandacht aan de bijen. Die zijn betrokken bij ongeveer 80 procent van onze voedselproductie. Dat verhaal willen we aan de kinderen vertellen. Er zijn spelletjes over bijen, er is een echte imker aan het werk en ze kunnen een bijenvolk bekijken.”

Mooie streek

Het nieuwe park is opgebouwd rond Fien en Teun, een boertje en boerinnetje die levensgroot te zien zijn op de avonturenboerderij en shows over het boerenleven geven. Daarnaast zijn er korte voorstellingen over het werk van de imker, de boer en de molenaar.

„De kinderen kunnen tijdens het bezoek bovendien hun boerderijdiploma behalen. Dat certificaat nemen ze mee tijdens hun tocht door het park. Ze zijn apetrots als ze dat diploma aan het eind van de dag mee naar huis mogen nemen. De natuur in deze streek is zo mooi. Op die schoonheid willen we de kinderen wijzen en hun tegelijk vertellen hoe belangrijk de natuur voor ons is. Net liep hier een jochie van een jaar of drie langs dat z’n vader uitlegde waar de melk in het pak nu echt vandaan komt. Prachtig om te horen, dat is precies onze bedoeling.”

Van Hoorne verwacht dat de boerderij zo’n 80.000 bezoekers per jaar gaat trekken. Elke maand is er een ander thema. April geldt als lammetjesmaand.