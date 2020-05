Voormalig sterrrenrestaurant De Fuik sluit deuren definitief

Voormalig sterrenrestaurant De Fuik in het dorp Aalst, op de rand van Gelderland en Brabant, houdt ermee op. „Helaas zijn we de afgelopen maanden zo hard geraakt door de verplichte corona-sluiting en de daaruit voortvloeiende financiële problemen dat wij de deuren van ons restaurant definitief moeten sluiten”, melden eigenaren Martin en Rosita Ruisaard.

De Fuik was van 2008 tot 2011 in het bezit van een Michelinster. Chef-kok Martin Ruisaard, die het restaurant in april 2013 overnam, won twee jaar daarvoor de Nederlandse finale van de Bocuse d’Or.

„Vanwege bedrijfseconomische redenen is het onmogelijk geworden om ons bedrijf weer te openen voor gasten”, schrijven de eigenaren in hun nieuwsbrief. „Bedankt aan hen die zo regelmatig bij ons kwamen, van onze gerechten en gastvrijheid genoten en die we verschrikkelijk zullen missen in de toekomst.”