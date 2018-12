Voormalig SGP-raadslid trekt hoger beroep tegen gemeente Barneveld in

Voormalig SGP-raadslid Henk van den Brink uit Kootwijkerbroek en de gemeente Barneveld kunnen weer helemaal door één deur. In een gezamenlijke verklaring zeggen beide partijen dat ze zich met elkaar hebben verzoend.

Van den Brink heeft een hoger beroep dat hij tegen de gemeente had aangespannen, ingetrokken. De oud-SGP’er streed voor eerherstel, nadat hij in het voorjaar van 2015 op grond van gemeentelijk onderzoek ervan was beschuldigd dat hij integriteitsafspraken had geschonden rondom een bestemmingsplanwijziging voor een perceel in Barneveld. Hij werd toen uit de SGP-fractie gezet. Tot aan de verkiezingen van afgelopen voorjaar had hij een zelfstandige zetel in de Barneveldse gemeenteraad.

Van den Brink heeft de conclusie van het gemeentelijke onderzoek altijd bestreden. De gemeente Barneveld en het oud-raadslid willen nu „een streep onder de kwestie zetten”. In de verklaring wordt gerefereerd aan wat in maart is gezegd bij het afscheid van Van den Brink als raadslid. Burgemeester Asje van Dijk omschreef hem toen als „iemand die zich zeer betrokken voelde bij wat er in Barneveld gebeurde en de gemeenschap van Kootwijkerbroek in het bijzonder. Iemand met aandacht en zorg voor het buitengebied, de agrarische sector en de eigen regie van en door de gemeente.”

