Voorlopig geen verkeersexamens voor basisscholieren

Vanwege het coronavirus doen basisscholieren voorlopig geen verkeersexamen. De toetsen zouden op 30 en 31 maart en op 2 april worden gehouden, maar ze komen te vervallen doordat de scholen dicht blijven. Er zijn nog geen nieuwe data. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) doen elk jaar ongeveer 200.000 kinderen het examen.

Het verkeersexamen bestaat uit een theoriedeel, waarin de kinderen vragen moeten beantwoorden, en een praktijkdeel waarin ze in de buurt van de school moeten rondfietsen. Het theorie-examen is op zijn vroegst in juni, zodat scholen en kinderen genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden. VVN raadt organisatoren aan om het praktische gedeelte voor heel april te schrappen. Ze zouden bijvoorbeeld in september of oktober kunnen worden gehouden, aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Veilig Verkeer Nederland heeft verkeerslessen voor groepen 4 tot en met 8 op zijn site gezet, zodat kinderen kunnen oefenen nu ze thuiszitten.