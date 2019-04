Voorlopig geen vakantievilla’s in Grevelingen

In de Grevelingen mogen voorlopig geen kunstmatige eilandjes met daarop vakantievilla’s worden aangelegd. De Raad van State ziet tekortkomingen in besluiten en geeft aan dat nieuwe onderzoeken nodig zijn als de plannenmakers willen doorgaan met het project.

Zo is bijvoorbeeld niet goed gekeken naar de gevolgen voor vogels als de fuut, aalscholver en zilverreiger die door de aanleg van de eilandjes moeilijker aan voedsel kunnen komen. Ook is er in de onderzoeken geen rekening gehouden met de vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden, terwijl het eveneens onduidelijk is of surfers toegang blijven houden tot het surfstrand in de Grevelingen, aldus de Raad van State.

In de plannen van project Brouwerseiland is de aanleg van dertien eilandjes voorzien met daarop 325 vakantiewoningen. Natuurorganisaties en ook zeil- en surfclubs stapten naar de rechter. Zij vrezen dat het project ten koste gaat van de natuur in de Grevelingen, een voormalige zeearm tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.