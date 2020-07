Voorlopig geen nieuw zand op strand Schiermonnikoog

Rijkswaterstaat voegt voorlopig geen zand toe aan het strand langs de noordwestkust van Schiermonnikoog. Dit strand is door erosie in de afgelopen 20 jaar al 400 meter smaller geworden, maar voorlopig mag de natuur haar gang blijven gaan. De dienst grijpt wel in als de duinen aangetast raken, waardoor de bescherming van het eiland tegen overstromingen in gevaar zou kunnen komen.

Dat heeft Rijkswaterstaat afgesproken met de gemeente Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en Natuurmonumenten, beheerder van de natuur op het eiland. „Schiermonnikoog is een ongerept eiland waar ingrijpen in de natuurlijke dynamiek door de mens nog nooit nodig is geweest. Die dynamiek hoort echt bij het eiland en zorgt voor unieke natuur. Dat willen we zoveel mogelijk ongemoeid laten. Maar er mogen geen risico’s ontstaan”, aldus Robert Zijlstra, adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat.

Aanspoelen en afslag van zand op het strand zijn natuurlijk processen. Zand verdwijnt door wind en golfslag. Zandbanken in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog zorgen ervoor dat het eiland aan de noordwestkant weer aangroeit. Er is nu al heel lang sprake van erosie. Verwacht wordt dat over vijf tot tien jaar weer een periode van aangroei aanbreekt.

Rijkswaterstaat bekijkt over een jaar opnieuw of opspuiten van zand op het eiland niet nodig is. „Als de ontwikkelingen ongunstig zijn, zijn we genoodzaakt om dat wel te doen”, aldus Zijlstra donderdag.