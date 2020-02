Voorlopig geen Intercity Heerlen-Aken

Er komt geen Intercity (IC) van Heerlen naar Aken. Dat schrijft burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen aan de gemeenteraad. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de gemeente laten weten dat het doortrekken van de intercity van Amsterdam via Heerlen naar Aken er voorlopig niet in zit. Met een verwacht exploitatietekort van 10 miljoen euro per jaar wordt de verbinding tussen Heerlen en Aken te duur geacht.

Tot 2028 zou de NS niet genoeg treinen hebben voor een Intercity naar Aken. Pas na 2031 zou er een heroverweging kunnen komen.

Wel zal de minister volgens Cox waarschijnlijk gaan adviseren dat er een tweede sneltrein gaat rijden tussen Maastricht en Aken. Die moet gaan uitwijzen of er voldoende passagiers opstappen. Momenteel rijdt Arriva eens per uur met een sneltrein vanuit Maastricht naar Aken. Mogelijk worden dat er twee per uur.

Niet alleen Limburg pleit voor de internationale treinverbinding naar Aken. In november nam de Tweede Kamer een motie van CDA en SP aan om in de concessie van 2025 te regelen dat een Intercity tussen Amsterdam via Heerlen naar Aken gaat rijden. De minister legt die motie naast zich neer, blijkt uit de brief van Cox.

Limburg pleit nu voor het opnemen van de Intercity Amsterdam-Aken in de nieuwe NS-concessie 2025-2035. „Voor de regio blijft dit de belangrijkste inzet en heeft daarmee de hoogste prioriteit”, aldus Cox.