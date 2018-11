Voorlopig geen afschot van smienten

In Zuid-Holland mag de smient, een kleine eend uit het arctisch gebied die ook in Nederland overwintert, voorlopig niet worden afgeschoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten, melden Vogelbescherming Nederland en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maandag.

Zij hadden bezwaar gemaakt tegen plannen van de provincie om het doden van smienten toe te staan, wegens de schade die de eenden aan de landbouw zouden toebrengen. Dit leidde volgens de organisaties tot veel weerstand, ruim tienduizend mensen zouden protestmails hebben gestuurd naar Provinciale Staten. De beroepsprocedure loopt nog.

De organisaties zeggen al tientallen jaren de aantallen van deze soort eend te zien slinken. Susanne Kuijpers van de NMZH toonde zich opgelucht dat er voorlopig niet gejaagd mag worden op de smient. „Ze verdienen een warm welkom en geen schot hagel.”