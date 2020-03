Voorlopig even geen hand van de juf of meester om coronavirus

Na een week voorjaarsvakantie openden veel scholen maandag weer de deuren. Ook in plaatsen waar het virus is opgedoken. Hoe proberen scholen besmetting te voorkomen?

Bij de kleuterklassen van de Prins Mauritsschool in Delft hangen picto’s: niezen in je elleboog, snuiten in een papieren zakdoekje en handen wassen met zeep. „Zo herinneren we de kleuters aan de drie adviezen van de GGD”, legt directeur Patrick Vogelaar uit. Afgelopen weekend attendeerde hij ouders via e-mail op de adviezen. Ook vroeg hij hun om kinderen die flink hoesten thuis te houden. „We hebben hier de gewoonte dat de leerkrachten ieder kind bij de deur een handje geven, maar dat doen we voorlopig even niet”, vertelt Vogelaar verder.

Mocht een leerling ziek naar huis gaan, dan belt de schoolleider de GGD voor advies. „Ik ga niet op eigen initiatief maatregelen nemen, maar volg het advies van experts.” Hij houdt wel rekening met eventuele sluiting, nu ook in Delft het virus is opgedoken. „Als dat nodig is, krijgen we vanzelf bericht. We willen ook niet onnodig paniek zaaien, maar in geloofsvertrouwen met de kinderen over de situatie spreken.”

Ook directeur Jacob Uijl van de christelijke basisschool de Rank in Sprang-Capelle is alert. Hoewel Loon op Zand, waar zeker vier inwoners besmet zijn, op minder dan 10 kilometer afstand ligt, hoeft de school geen extra maatregelen te nemen. Scholen in Loon op Zand zelf zijn ook gewoon open, ondanks dat familie van een coronapatiënt daar werkt. „We hebben ouders geadviseerd naar de huisarts te gaan als kinderen ziek zijn of last hebben van hun keel. En ook als ze in risicogebieden zijn geweest.” Voorlopig geven ook de meesters en jufs in Sprang-Capelle de kinderen geen hand bij de deur.

Het Hoornbeeck College in Rotterdam kreeg een paar telefoontjes van ouders: „We zijn in Noord-Italië geweest, mag mijn dochter nu naar school komen?” „We hebben hen aangeraden om contact op te nemen met de huisarts en zijn advies te volgen”, zegt locatiedirecteur Arjen van Kralingen. De school stuurde personeel en studenten een brief met aanbevelingen van de overheid. Schoonmakers zullen de trapleuningen, toetsenborden en deurkrukken vaker ontsmetten. En bij de ouderavond deze week worden geen handen geschud. Ook is er contact met het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, waar een aantal studenten momenteel stageloopt. „We volgen hun aanbevelingen.” De stagiairs komen deze week niet terug op school.