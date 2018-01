Voorlichtingscampagne over nieuwe privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens is maandag gestart met een voorlichtingscampagne rondom nieuwe privacywetgeving, onder de naam Privacy gaat iedereen wat aan. De nieuwe Europese regels, die op 25 mei ingaan, geven mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Nederlandse toezichthouder, trapte de campagne af met een privacyles op een basisschool.

Bedrijven en overheden verwerken grote hoeveelheden gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Onder de nieuwe regels mogen mensen hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Als mensen er met de organisatie niet uitkomen, kunnen ze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met de campagne wil de Autoriteit Persoonsgegevens organisaties informeren over hoe zij de nieuwe regels kunnen naleven. Daarnaast wil zij mensen bewuster maken van hun privacyrechten. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de privacywaakhond speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.