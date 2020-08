‘Voorkomen is beter dan chemisch bestrijden’

Ongedierte, schimmels en aanslag kun je beter voorkomen dan bestrijden met chemische middelen. Die boodschap willen diverse winkelketens, brancheorganisaties en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal meegeven aan consumenten. Volgens een peiling van onderzoeksbureau GfK grijpt een aanzienlijk deel van de Nederlanders nog regelmatig naar bestrijdingsmiddelen. Zeker om ongedierte te bestrijden: dat doet 42 procent van de ondervraagden weleens op chemische wijze.

Op de website beterbestrijden.nl staan tips om uiteenlopende problemen in en rond het huis op te lossen. Daarbij ligt de nadruk op preventie. Wie bijvoorbeeld geen groene aanslag en onkruid wil in de tuin, moet in de eerste plaats zorgen voor een goede afwatering. Dat kan door tegels plaats te laten maken voor perkjes. Regelmatig vegen voorkomt dat zaailingen en mos zich vastzetten. Volgens Milieu Centraal verwijderen de meeste mensen onkruid overigens handmatig. Een op de vijf gebruikt daar chemische middelen voor.

Schimmels in huis zijn te voorkomen door een betere ventilatie. Knaagdieren kun je weren door kieren en spleten dicht te maken en voedsel goed op te bergen. Mogelijke vervolgstappen: een kat in huis nemen of muizenvallen neerzetten.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) juicht het initiatief toe. „Voorkomen is beter voor mens, dier en milieu. Gebruik alternatieven en als je toch bestrijdingsmiddelen toepast, denk daar dan goed over na en kies voor een toegelaten middel”, zegt zij. De boodschap wordt verder onder meer onderschreven door de supermarktbranche, Tuinbranche Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel.

Symbool van de campagne is een lieveheersbeestje. De kevertjes zijn dol op bladluizen. „Als een natuurlijke vijand je helpt, heb je geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig”, aldus Milieu Centraal.