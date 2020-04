‘Voorkom dat vrouwen dubbel worden geraakt na huiselijk geweld’

Valente, de brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang, roept overheden op de aanpak van huiselijk geweld een volwaardig onderdeel te maken van de nationale strategie om het coronavirus te bestrijden. De organisatie wil zo voorkomen dat slachtoffers van huiselijk geweld ook nog eens besmet raken met het virus en mogelijk ziek worden.

„Vrouwen raken niet alleen huis en haard kwijt, ze komen vervolgens terecht in een omgeving waarin we niet op alle onderdelen de veiligheid kunnen garanderen die we zouden willen. De dreiging van fysiek geweld is afgenomen, maar over de gezondheidsrisico’s die ze lopen zijn we onzeker,” zo is te lezen in de oproep van de organisatie.

Valente pleit voor een landelijke gecoördineerde aanpak om ervoor te zorgen dat de cliënten van de vrouwenopvang de hulp kunnen krijgen die voldoet aan de nieuwe normen van de 1,5 metersamenleving. De overheid wordt verder opgeroepen om voorbereid te zijn op een toenemende zorgvraag zodat de slachtoffers op een kwalitatief verantwoorde manier geholpen kunnen worden. Ook wil Valente een gecoördineerd actieplan voor het bestrijden van machtsongelijkheid om het geweld, dat van generatie op generatie overgaat, te doorbreken.

Het is nog onduidelijk of op dit moment het aantal gevallen van huiselijk geweld al dan niet toeneemt. Op enkele plekken wordt volgens Valente een sterkte toename gemeld, elders nog niet. „Dát het sterk toe zal nemen is iets waar we helaas van uit kunnen gaan. In het verleden is gebleken dat dat altijd gebeurt in crisissituaties. Hoe langer mensen thuis moeten blijven, des te groter het risico dat situaties van geweld ontstaan”, zegt Valente.