Voorkeurscoalitie in Amsterdam vóór Pasen, koopzondag blijft heet hangijzer in Harderwijk

Amsterdam

Forum voor Democratie (FvD) en DENK komen definitief niet in het stadsbestuur van Amsterdam. Geen van de partijen een coalitie met FvD zitten, aldus informateur Maarten van Poelgeest dinsdag. GroenLinks, de grootste partij, wil bovendien niet verder praten met DENK.

Van Poelgeest noemt de vier mogelijke coalities, alle varianten van GroenLinks met D66, PvdA, VVD, SP en de Partij voor de Dieren, even kansrijk. GroenLinks-fractievoorzitter Groot Wassink streeft ernaar voor Pasen een eerste voorkeurscombinatie te kiezen. De huidige coalitie bestaat uit D66, VVD en SP.

Eindhoven

VVD’er Onno Hoes en Roel van Gurp (GroenLinks) zijn in Eindhoven benoemd tot informateur. aldus de gemeente dinsdag. VVD en GroenLinks werden bij de raadsverkiezingen in de lichtstad de grootste partijen.

Harderwijk

In Harderwijk is oud-wethouder en -gedeputeerde Hans Esmeijer (CDA) benoemd tot verkenner voor coalitievorming, zo meldde de gemeente dinsdag. Hij moet twee scenario’s verkennen: een met de huidige coalitie (ChristenUnie, CDA, SHA en VVD), en een waarbij ChristenUnie wordt ingeruild voor D66. Dit laatste houdt verband met de eventuele invoering van de koopzondag. De christelijke partijen verloren tijdens de raadsverkiezingen hun meerderheid in Harderwijk, SHA werd de grootste partij.

Nijkerk

Oud-burgemeester Dick van Hemmen van Nunspeet is de informateur voor de vorming van een nieuw college in Nijkerk, aldus de gemeente dinsdag. Het CDA, waar Van Hemmen lid van is, heeft de grootste raadsfractie.

Kampen

Oud-wethouder en voormalig Eerste Kamerlid Remmelt de Boer (ChristenUnie) is benoemd tot informateur van een nieuwe coalitie in Kampen. De ChristenUnie bleef met zes zetels de grootste partij in Kampen.

Appingedam

In de Groningse gemeente Appingedam valt de SP net als vier jaar geleden uit de boot, meldde RTV Noord dinsdag. Gemeentebelangen en het CDA gaan opnieuw proberen een coalitie te vormen. Eind 2020 gaat Appingedam samen met Delfzijl en Loppersum.

Bunschoten

In Bunschoten is oud-wethouder Johan Kisjes (ChristenUnie) benoemd tot informateur. Dat meldde de gemeente dinsdag. Hij gaat op zoek naar een breed gedragen coalitie.

Renswoude

De CU in Renswoude heeft oud-wethouder Jan Wolleswinkel als informateur aangewezen. Hij deed dit vier jaar geleden ook.

Woerden

In Woerden is burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel (CDA) informateur geworden. Het CDA werd de grootste in de Utrechtse stad.