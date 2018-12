Voorkeur inbrekers voor vrijdag en zaterdag

Inbrekers hebben een voorkeur voor vrijdagen en zaterdagen. Op die dagen is het aantal inbraakclaims dat mensen indienen bij hun verzekeraar 15 procent hoger dan op andere dagen. Dat staat in de Risicomonitor Woninginbraken die het Verbond van Verzekeraars vrijdag publiceerde. De cijfers gaan over 2017.

De feestdagen, als veel mensen van huis zijn, zijn ook geliefd bij het inbrekersgilde. Verzekeraars kregen vorig jaar op de kerstdagen twee keer zoveel claims binnen als op normale dagen. Rond de jaarwisseling 2016/2017 was er een piek van 439 claims.

Het aantal claims nam in 2017 met 5 procent af. Gemiddeld ging het om 166 inbraakclaims per dag; 60.700 in totaal.