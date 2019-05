Voorgeleiding Thijs H. raadkamer Maastricht

De van drie moorden verdachte Thijs H. uit den Haag wordt donderdag in de loop van de dag voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Maastricht. Dat heeft de rechtbank Limburg donderdag laten weten. De raadkamer beslist over het verlengen van zijn voorarrest.

Hoe laat H. wordt voorgeleid, kon een woordvoerster niet zeggen. Het is druk bij de raadkamer, zei ze. Het kan dat de beslissing donderdag laat in de middag of zelfs pas vrijdag wordt bekendgemaakt.

De 27-jarige Thijs H. wordt verdacht van het ombrengen van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen. Hij moet ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, besliste de rechter-commissaris van de rechtbank in Roermond op 15 mei. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van drievoudige moord of doodslag.

H. wordt verdacht van het doden van een 68-jarige man een een 63-jarige vrouw op de Brunssummerheide op 7 mei en een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag op 4 mei.