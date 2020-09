De voordeur van een woning aan het Warmoesland in het Zuid-Hollandse Den Hoorn is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.15 uur met een explosieve stof eruit geblazen, meldt de politie.

De bewoner schrok wakker van de ontploffing en zag dat zijn voordeur zwaar beschadigd was. Het glas uit de deur lag verspreid in de omgeving en enkele auto’s die vlakbij de woning geparkeerd stonden, hebben ook schade opgelopen.

De politie doet onderzoek en zoekt naar getuigen.