Voordeur van woning weggeblazen na explosie in Oss

De voordeur van een woning aan de Verlengde Tuinstraat in Oss is maandagavond grotendeels weggeblazen door een explosief. Van de deur was niet veel meer over, aldus de politie.

De explosie werd rond 23.00 uur gemeld. Er waren twee mensen in de woning aanwezig, maar zij bleven ongedeerd.

Wat er tot ontploffing is gebracht, is nog niet bekend. Sporenonderzoek moet dat uitwijzen.

Een getuige zag na de ontploffing een man met een donkere jas met capuchon en lang van postuur wegfietsen. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen signalen dat het om een gerichte actie tegen de bewoners gaat.