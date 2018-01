Voordeur opgeblazen bij gezin met jong kind

De voordeur van een woning in Den Bosch is vrijdagochtend vroeg zwaar beschadigd geraakt door een zware vuurwerkbom. In de woning aan De Bossche Pad lag op het moment van de explosie een gezin met een jong kind te slapen. De familie is ongedeerd gebleven, meldt de politie.

De vuurwerkbom is vermoedelijk op de deurklink van de voordeur geplaatst. De ontploffing vond rond 03.30 uur plaats. Door de knal raakten onder meer de deur, het kozijn en een geparkeerd voertuig beschadigd. De politie wil in de zoektocht naar een mogelijk motief met het gezin praten.