„Voorbereiding kernongeluk moet beter”

Nederland, België en Duitsland moeten zich gezamenlijk beter voorbereiden op een ongeluk met een kerncentrale. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport dat woensdag is gepubliceerd. De OVV stelt dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. Maar als zich een kernongeval voordoet, hebben de landen de crisisbeheersing niet goed op elkaar afgestemd.

„De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen”, aldus de raad.

De Belgische nucleaire waakhond FANC (Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle) onderschrijft de conclusie van de OVV. Het rapport wordt over twee weken besproken bij een gezamenlijke vergadering van FANC en de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). FANC zegt dat er al Nederlandse controleurs meelopen bij controles van Belgische centrales.

De anti-kernenergiegroepen Wise (World Information Service of Energy) en Stop-Tihange Nederland roepen allebei op om het noodplan niet alleen op papier te zetten, maar het ook in de praktijk te oefenen, het liefst onaangekondigd.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg hoopt dat het rapport een opmaat is voor betere samenwerking tussen de landen. „De basis voor de samenwerking met België bij kernongevallen is goed, maar er zijn verbeterpunten.” In Limburg is vooral de taal een grote barrière. De commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, hoopt dan ook dat het rapport in het Frans en het Duits wordt vertaald.