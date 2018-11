Voorbereiding graven in Koekange begonnen

Op een perceel aan de Koekanger Dwarsdijk, in het Drentse Koekange, zijn de voorbereidingen begonnen voor het graven naar de verdwenen Willeke Dost. De graafmachine is gearriveerd. Er is politie aanwezig en ook staan er onder meer verkeersregelaars. Willeke Dost verdween in 1992.

De weg is vooralsnog niet afgezet. Vanaf de weg is de graaflocatie zelf overigens niet te zien. Die is achter de boerderij waar Willeke (15) destijds in een pleeggezin woonde.

De zoekactie is mede het gevolg van het initiatief van twee inwoners van Drenthe, die vergevorderde plannen hadden zelf te gaan graven op het terrein waar Willeke woonde. De pleegmoeder en -broer werden in 2010 enige tijd aangehouden omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar verdwijning. Justitie besloot die zaak in december 2011 te sluiten. In 2012 probeerde een tante van Willeke Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.