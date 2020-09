Voorbereidende zitting hoger beroep ‘Haagse steker’ Malek F.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp houdt het gerechtshof Den Haag woensdag een zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige Malek F. Hij stak op 5 mei 2018 in Den Haag in korte tijd drie willekeurige mensen met veel geweld neer. Na een eis van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging van het Openbaar Ministerie legde de rechtbank alleen de tbs-maatregel op. Volgens de rechtbank was F. volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij toesloeg en was een celstraf daarom niet aan de orde.

Het OM verdenkt F. ervan dat hij terroristische motieven heeft gehad. De rechtbank deelde die overtuiging niet. F., een geboren Syriër, had volgens gedragskundigen last van psychotische wanen. Hij dacht dat hij werd achtervolgd door „duivelsaanbidders”. De rechtbank oordeelde dat die wanen doorslaggevend zijn geweest voor het extreem gewelddadige gedrag van F. Het OM ging in hoger beroep tegen het vonnis.

De slachtoffers waren drie mannen. Een van hen zat op een terras aan de Leeghwaterkade, in de buurt van station Den Haag Hollands Spoor. F. viel hem aan en stak hem meermalen. Korte tijd later stak F. even verderop in op een man die langsfietste. Een derde slachtoffer viel hij onverhoeds van achteren aan en probeerde hij de keel door te snijden. Een aanzienlijk deel van de aanvallen is geregistreerd door bewakingscamera’s.

F. is jaren geleden met zijn familie gevlucht uit Syrië. Zijn vader overleed tijdens die vlucht. F. zou zich daar bijzonder schuldig over hebben gevoeld, wat hem in een neerwaartse spiraal heeft gebracht. Sinds 2015 zou hij kampen met psychische problemen. Zijn familie heeft zich daarover bij verschillende instanties gemeld. Volgens F.’s advocaat is daar niet adequaat op gereageerd.

De zitting van woensdag is een zogeheten regiezitting, waarin het hof onder meer inventariseert wat er mogelijk nog aan onderzoek moet worden gedaan.