Voorarrest zaak dode op zeilboot centrum Amsterdam verlengd

De 28-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 29-jarige man op een zeilboot in het centrum van Amsterdam, blijft de komende twee weken in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris in de hoofdstad vrijdag bepaald.

Het slachtoffer werd op 1 juli aangetroffen op een witte zeilboot aan de Kloveniersburgwal, na een melding van geluidsoverlast. Uit onderzoek is gebleken dat op de boot een brandje heeft gewoed. Het slachtoffer is vermoedelijk overleden aan koolmonoxidevergiftiging, zegt het Openbaar Ministerie.

De verdachte is begin augustus in Zwitserland aangehouden. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij stemde toe in een verkorte uitleveringsprocedure en is naar Nederland overgebracht.

Volgens de rechter-commissaris staat nog niet vast dat de verdachte brandstichting kan worden verweten. Wel is er een gerechtvaardigde verdenking van doodslag. De man heeft vermoedelijk het luik van de brandende kajuit op de boot gesloten, aldus het OM, terwijl duidelijk was dat het slachtoffer nog binnen was en het brandende vaartuig niet meer kon verlaten.