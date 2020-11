Voorarrest verdachten groot drugsonderzoek verlengd

’s-HERTOGENBOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag het voorarrest van drie verdachten in een groot onderzoek naar de productie van synthetische drugs met twee weken verlengd. De drie werden maandag opgepakt bij invallen in negen huizen en drie bedrijfspanden in Brabant en Limburg. Donderdag doorzocht de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD in dit verband een bosgebied bij het Zwarte Ven bij Venlo naar drugsafval en chemicaliën. Dat onderzoek wordt vrijdag voortgezet, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Hoofdverdachte is een 58-jarige man uit Venlo, de andere twee zijn een 34-jarige verdachte uit Ospel en een 41-jarige verdachte uit Aarle-Rixtel. Het onderzoek begon in april in Venlo, waar in een rijtjeswoning zo’n 200 kilo grondstof voor synthetische drugs werd gevonden.

De hoofdverdachte uit Venlo is eerder voor drugszaken veroordeeld. Zo kreeg hij zes jaar celstraf in België en negen jaar in Duitsland. Het OM verdenkt hem ook van het jarenlang witwassen van grote geldbedragen. Hij communiceerde met de medeverdachten via versleutelingsdienst EncroChat. De verdachten waanden zich onbespied door politie en justitie en communiceerden vrijuit, stelt het OM.

De invallen vonden plaats in Venlo, Aarle-Rixtel, Tungelroy, Tegelen, Eersel en Wellerlooi. De drie doorzochte bedrijfspanden bevinden zich in Asten, Altweerterheide en Kessel. In Asten werd een niet werkend drugslab gevonden. Op een andere locatie is een hennepdrogerij gevonden en is beslag gelegd op henneptoppen.

Bij de doorzoekingen zijn onder meer om administratie, mobiele telefoons, verdovende middelen (amfetamine), dure horloges en een halve ton aan contant geld in beslag genomen. Ook werden personenauto’s, een busje met aanhanger en een boot met trailer afgevoerd.