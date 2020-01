Voorarrest verdachte vuurwerkbom Den Haag verlengd

Het voorarrest van een 42-jarige man die wordt verdacht van het plaatsen van een vuurwerkbom in een plantenbak in de Zeezwaluwstraat in de Haagse wijk Duindorp op 7 december is met veertien dagen verlengd. Zijn DNA werd gevonden op de bom. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor een explosie, brandstichting en witwassen.

Een 38-jarige man werd ook voorgeleid voor de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van het plaatsen van een vuurwerkbom onder een politiebusje op 3 december in Duindorp. De rechter-commissaris bepaalde dat de arrestatie rechtmatig was. Mogelijk wordt de man later wederom voorgeleid om te bepalen of zijn voorarrest moet worden verlengd.

Bij de explosie van de vuurwerkbom op 3 december raakte de bus zwaar beschadigd en liep een politieagent blijvende gehoorschade op.

Vier Hagenaars van 35, 37, 39 en 43 jaar die worden verdacht van oproepen tot rellen zijn vrijgelaten. Het viertal werd maandag opgepakt en blijft verdachte in het onderzoek.

Een 51-jarige Hagenaar die ook maandag werd opgepakt vanwege de mishandeling van twee persfotografen in Scheveningen heeft een gedragsaanwijzing gekregen van de officier van justitie. Daarnaast komt hij binnenkort voor de politierechter.