Voorarrest verdachte vergismoord verlengd

De 51-jarige Schiedammer die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014, blijft de komende twee weken in de cel. Zijn voorarrest is door de rechter-commissaris verlengd.

Op 1 januari 2014 werd de 44-jarige Zweekhorst, vader van twee kinderen, slachtoffer van een persoonsverwisseling. De interim-directeur bij de ggz in Amsterdam werd op straat in Berkel en Rodenrijs van dichtbij doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet.

De kogels waarmee Zweekhorst werd vermoord, waren waarschijnlijk bedoeld voor iemand die moest boeten voor het verloren gaan van een lading van 300 kilo cocaïne. De lading met een waarde van 10 miljoen euro werd in december 2013 door de douane op de Rotterdamse Maasvlakte onderschept in een container met dozen verse ananas uit Costa Rica.