Voorarrest verdachte dodelijke steekpartij Den Haag verlengd

De 48-jarige Hagenaar die zaterdag is aangehouden wegens een dodelijk steekincident die nacht in de stad, blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag bepaald. De man wordt verdacht van doodslag.

De Hagenaar zegt dat hij afgelopen weekend uit het niets werd belaagd door het 36-jarige slachtoffer. De man raakte daarbij lichtgewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij raakte onder meer een tand kwijt.

Zijn advocaat laat weten dat de Hagenaar door een voorbijfietsende man plots werd neergeslagen. Er volgde een worsteling, waarop de verdachte zijn belager neerstak met het mes dat hij bij zich droeg. Dat gebeurde kort na middernacht in de Weimarstraat in Den Haag. De man werd aangehouden op de Valkenboskade.