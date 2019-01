Voorarrest schietpartij Delft opgeheven

Twee Zoetermeerders die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Delft in oktober zitten niet langer vast. De twee (17 en 21) blijven wel verdacht, maar hun voorarrest is opgeheven.

In oktober werd een coffeeshop aan de Breestraat onder vuur genomen. Een 18-jarige man raakte vervolgens gewond door een politiekogel en overleed later. Agenten hadden op de vluchtende man geschoten omdat hij met een ‘op een vuurwapen gelijkend voorwerp’ voor de coffeeshop zou hebben gestaan.

Het onderzoek naar het doodschieten van de man ligt bij het Openbaar Ministerie in Noord-Holland, omdat de vader van het slachtoffer ook een agent is. Het onderzoek naar de poging tot schieten op de coffeeshop ligt nog wel bij het OM in Den Haag.