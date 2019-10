Voorarrest in zaak vermiste Belg verlengd

Twee vrouwen uit Steenbergen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man uit het Belgische Zoersel, moeten nog twee weken vastzitten. Dat besliste de rechter-commissaris in Breda vrijdag.

De vrouwen zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De vrouwen (18 en 39 jaar) werden zaterdag aangehouden en een woning en loods in Steenbergen (Noord-Brabant) werden onderzocht. Volgens regionale media houdt de politie er rekening mee dat het lichaam van de man in de loods in stukken is gesneden. De vrouwen zouden moeder en dochter zijn.

De 52-jarige Belg is voor het laatst op 2 juni gezien. Volgens de Belgische politie verliet hij die avond zijn woning in zijn auto. Sindsdien ontbreekt elk spoor.