Voorarrest Gökmen T. met 90 dagen verlengd

De 37-jarige Utrechter Gökmen T. die ervan wordt verdacht in Utrecht een aanslag te hebben gepleegd in en rond een tram, blijft de komende negentig dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland donderdag bepaald.

De Utrechter wordt aangeklaagd voor meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Bij de schietpartij op 18 maart werden drie mensen doodgeschoten en raakten drie anderen ernstig gewond. Een van hen overleed later alsnog.

T. heeft de aanslag bekend en handelde naar eigen zeggen alleen. Een man die met T. was aangehouden, de 40-jarige eigenaar van de woning waar T. werd gearresteerd, was eerder al vrijgelaten.

Binnen de negentig dagen voorarrest, moet T. voor het eerst in een openbare zitting in de rechtbank verschijnen. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk behandeld worden. T. hoeft daar overigens niet persoonlijk bij te zijn, hij kan zich ook door zijn advocaat laten vertegenwoordigen. Een zittingsdatum is nog niet bekendgemaakt.