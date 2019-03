Voorarrest Gökmen T. maximaal verlengd

De vermeende pleger van de aanslag in Utrecht, Gökmen T. blijft in de cel. De rechter-commissaris heeft vrijdag het voorarrest met de maximale termijn van twee weken verlengd. Hij blijft in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

T. wordt verdacht van meervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk. Ook wordt hij verdacht van poging daartoe en van bedreiging, alles vanuit een terroristisch oogmerk. Waarschijnlijk handelde hij alleen.

Het onderzoek is nog in volle gang. Er wordt bekeken of de verdachte alleen vanuit een terreurmotief tot zijn daad kwam of dat er ook persoonlijke problemen speelden en mogelijk was geradicaliseerd. Er wordt onderzoek ingesteld naar de persoonlijkheid van T.

Over twee weken kan het voorarrest worden verlengd met een gevangenhouding van negentig dagen. Binnen die termijn moet T. voor het eerst voor de rechter verschijnen, in een zogeheten pro-formazitting.

Door de dodelijke schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht afgelopen maandag kwamen drie mensen om het leven. Op klaarlichte dag nam de schutter in een tram in Utrecht mensen onder vuur. Drie andere mensen raakten zwaargewond. In Utrecht worden op vrijdagavond de slachtoffers van de schietpartij herdacht met een stille tocht.